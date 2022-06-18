الحكومة تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات.

وأشار المركز، إلى تواصله مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على توافر كل الأدوية بشكل طبيعي سواءً بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلاً عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة.

ولفتت الهيئة، إلى وجود متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أية كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.