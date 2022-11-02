الحكومة تنفي وجود أدوية سعال بالصيدليات تتسبب في وفاة متناولها

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها، وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصري.

مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جوده عالية، ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات، مشيرةً إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي بشكل دوري على كافة الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).