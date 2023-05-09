الحكومة تنفي نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية.

وشددت على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وأشارت كذلك إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحةً أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وذكرت في سياق متصل، أن هناك احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية متوافر ويكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو ٤ أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3.7 أشهر.

ويتوافر احتياطي استراتيجي آمن من المكرونة لمدة تصل إلى٧ أشهر، ومخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3.4 أشهر، إضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، واحتياطي استراتيجي آمن من القمح، رد سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى ٧ أشهر.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).