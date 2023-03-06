الحكومة تنفي منع جميع المرضى من أداء مناسك الحج

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد من الأنباء التي جرى تداولها بإصدار قرار بمنع جميع المرضى من السفر لأداء مناسك الحج.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لإصدار هذا القرار الذي ينص على منع جميع أصحاب الأمراض من السفر لتأدية مناسك الحج.

وتابعت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وجاء ذلك بعد أن انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

الحالات المنطبق عليها شروط المنع من الحج

نفي إشاعة منع المرضى من السفر لأداء مناسك الحج

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى التليف الرئوي، وحالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر.

بالإضافة إلى الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، الحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، المصابون بالزهايمر، والمرضى النفسيين طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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