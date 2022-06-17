الحكومة تنفي محاولات اختطاف فتيات في المواصلات عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة

رصدت الحكومة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية بوجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات في المواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وأكدت أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.