الحكومة تنفي مجددا تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور زعموا أنه بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء علق على الواقعة بأن المنشور غير صحيح.

وجاء في بيان المركز الإعلامي، أن البيان المنسوب لنا غير صحيح، وهو منشور مزور، حيث لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بـ تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

وأكد المركز أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات تعطيل الدراسة.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أعلنت غلق مدرسة “سيتي الدولية” بالزمالك في القاهرة وفرض “عزل ذاتي” على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يومًا كإجراء “وقائي”؛ نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة التعليم، اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة الطلاب، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات له أمس، أن الوزارة ستطبق حزمة “إضافية” من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسنعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير أنه في حالة اكتشاف حالة كورونا، سيتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.