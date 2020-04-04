الحكومة تنفي عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل

مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.

مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم، ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

مُشيرةً إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة.