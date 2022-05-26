الحكومة تنفي صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن، مشددةً على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها.

وأشارت التموين إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، مع استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، حيث يمكن لأي ابن من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه المحمول حال صعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، موضحةً أنه يتم التحديث من خلال موقع دعم مصر عبر الرابط التالي:

“https://www.tamwin.com.eg” أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: “https://digital.gov.eg” أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تم إصدار قرار لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، حيث نص على أنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضاً عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

ونناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).