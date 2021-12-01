لايف

الحكومة تنفي شائعات تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب «أوميكرون»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي
صفية حمدي 12:16 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 12:16 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكل المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

اقرأ أيضا  العالمي إيلي صعب : أول فستان صممته لابنة الجيران واشتريت ماكينة الخياطة بالتقسيط

وشددت الوزارتان على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث أن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشارت إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

اقرأ أيضا  بايدن: أوميكرون سيصل عاجلا أم آجلا إلى الولايات المتحدة

ومن جانبها نوهت وزارة التعليم العالي بأنه تم إنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، ووصلت نسب التطعيم في بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأي طالب بدخول امتحانات نهاية الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، من استمرار عمليات التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية.

اقرأ أيضا  جونسون يعلن انتقال طفرة أوميكرون بسرعة حتى بين متلقي اللقاحات

فضلاً عن إلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا، حيث لا يسمح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة ناشدهم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-12-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 23 درجة

دعاء محمود 11:57 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«الصحة» : فحص 20 مليونا و839 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة

المرسي عزت 11:55 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

ملابسات فيديو مشاجرة بعصا خشبية في الإسكندرية

أماني عوض 11:10 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

الصحة: تسجيل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

المال - خاص 2:07 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

عوض تاج الدين: «أوميكرون» غير موجود في مصر لكن «هيجي 100%» (فيديو)

المال - خاص 1:47 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

فتح رحلات العمرة للمصريين

محمد مجدي 12:39 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21