الحكومة تنفي شائعات تعارض تطعيم شلل الأطفال مع لقاحات أخرى

رصدت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى.

وشددت على أمان وفاعلية تطعيم شلل الأطفال، مع إمكانية تلقيه بشكل طبيعي مع أي لقاح آخر سواء في ذات وقت تلقيه أو قبله أو بعده، دون الحاجة لأي فترات زمنية فاصلة، دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به.

وأهابت بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونوهت في سياق متصل، بأنه تم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، بجميع محافظات الجمهورية، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتستهدف تلك الحملة تطعيم حوالي 16 مليون طفل، وسيتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة، وكذلك في المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية.

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