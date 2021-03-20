اقتصاد وأسواق

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع بعد زيادة الأجور والمعاشات

لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات
صفية حمدي 1:42 م, السبت, 20 مارس 21 1:42 م, السبت, 20 مارس 21

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

وأكدت الوزارة استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

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وشددت على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في سياق متصل، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، يصل إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021، بينما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر.

ويصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر.

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ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى شهر مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

وناشد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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وطلبا في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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بقلم صفية حمدي

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