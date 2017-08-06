الحكومة تنفي تمديد العمل برسوم الإغراق على واردات الحديد

محمد ريحان نفى ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة صدور أى قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا. وقال إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم الإ بعد تقدم مصدرى الدول

محمد ريحان

نفى ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة صدور أى قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا.

وقال إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم الإ بعد تقدم مصدرى الدول التى شملها التحقيق بطلبات لقطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار وهو ما لم يحدث .

ولفت السجينى الى انه منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم المؤقتة فى يونيو الماضى ولمدة أربعة أشهر فقد قام فريق عمل من قطاع المعالجات بإجراء زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا للتأكد من صحة البيانات التى سبق وان قدموها لجهات التحقيق المصرية ، كما سيتم اجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من الدول الثلاثة.