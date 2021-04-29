الحكومة تنفي تقديم إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وقالت الحكومة إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، موضحةً أن تلك الرسائل مزيفة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة.

وأشارت إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي “moss.gov.eg”.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية.

وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة استمرار صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجاري، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكذلك تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل الجاري لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه يتم الصرف وفق جداول منظمة منعاً للتكدس أمام منافذ الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرصة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية لصرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها نحو 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).