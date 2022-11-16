الحكومة تنفي تعليق الدراسة فى المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتعليق الدراسة بكافة المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي، حيث أن الفيروس المخلوي التنفسي غير مستجد، ويتواجد سنوياً، لا سيما في فترة الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).