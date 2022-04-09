الحكومة تنفي تعقيد إجراءات توريد القمح من المزارعين هذا الموسم

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة.

وأوضحت أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي، تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضي .

فضلاً عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيهاً، ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيهاً، وأيضا تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين في استلام المحصول من المزارعين، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.

ونوهت الوزارة في سياق متصل، إلى أن الدولة العديد من الإجراءات لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي، يتمثل أبرزها في تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل أي عقبات أمام المزارعين.

إلى جانب تخصيص ٤٥٠ لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة، على أن يبدأ العمل في نقاط استلام الأقماح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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