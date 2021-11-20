الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في جميع مدارس وجامعات القاهرة غدا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لنبأ صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، مُؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء، مُشدداً على مسئولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مٌهيباً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة، وتأجيل الامتحانات لطلاب المرحلة الدراسية الأولى (مرحلة البكالوريوس) غدا الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، على أن تكون الدراسة أونلاين فى جميع الكليات.

كما قرر محافظ المنوفية، اليوم، تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأحد 21 نوفمبر بمراحل التعليم ما دون الجامعي، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وأثار الأمطار، وحفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأعلن محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 21 نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة؛ وذلك نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.