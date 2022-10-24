الحكومة تنفي تعطيل الدراسة غداً بالمدارس بسبب كسوف الشمس

نفت الحكومة أنباء تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة الثلاثاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها.

وأكدت أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، حيث تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من الظواهر الطبيعية التي تتم في نصابها الطبيعي ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة.

وأهابت بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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