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الحكومة تنفي تحصيل رسوم مقابل خدمة تلقي لقاح «كورونا» بالمنازل

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء، بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا
المال - خاص 4:01 م, السبت, 19 يونيو 21 4:01 م, السبت, 19 يونيو 21

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم السبت أنه تواصل مع وزارة الصحة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

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وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء، بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، وهو ما نفته وزارة الصحة.

وأوضحت أنه يتم إرسال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة مجاناً دون تحصيل أي رسوم، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستقبل كافة طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح (www.egcovac.mohp.gov.eg)، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

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ونناشد وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02).

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بقلم المال - خاص

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