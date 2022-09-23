الحكومة تنفي تجريف الحديقة الدولية تمهيدا لبيعها : «ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها»

نفت الحكومة ما تم تداوله من صور تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

وأشارت الحكومة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع محافظة القاهرة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

وأوضحت المحافظة أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول.

وشددت على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

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