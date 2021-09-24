اقتصاد وأسواق

الحكومة تنفي انتشار ملح طعام فاسد بالأسواق

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء
صفية حمدي 4:00 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 4:00 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وشددت الهيئة على أن المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق بما فيها ملح الطعام سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.

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وذلك من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة لدى الهيئة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، وناشدت المواطنين عدم شراء أي مواد أو سلع غذائية مجهولة المصدر.

وذكرت في سياق متصل، أنه يتم شن حملات تفتيشية دورية على مختلف أسواق المواد الغذائية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، ويتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المتفق عليها.

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين.

وناشدت في حالة وجود أي استفسارات يتم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للهيئة (nfsa.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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بقلم صفية حمدي

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