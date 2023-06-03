الحكومة تنفي التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش

نفى مجلس الوزراء ما تردد على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بحسب بيان له، اليوم السبت، مع محافظة شمال سيناء، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش.

وشددت على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لجميع أصحاب المنازل والأراضى التى سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادى عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أى منطقة بمدينة العريش.

وأوضحت أنه تم بالفعل البدء فى صرف التعويضات التى تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مشيرة إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المبانى بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمبانى التى تم إخلاؤها بدءا من شهر مايو 2023.

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