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الحكومة تنفي اعتزامها تصفية بنك الاستثمار القومي

لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي
صفية حمدي 4:14 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 4:14 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع بنك الاستثمار القومي، ونفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.

وشدد على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وأنها خطة وضعتها اللجنة المسئولة عن إعادة الهيكلة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

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وتمت الإشارة إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية وحصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، إضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

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بقلم صفية حمدي

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