اقتصاد وأسواق

الحكومة تنفي إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها

شددت الأزقاف على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها
المال - خاص 3:43 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 3:43 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان له اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.. مؤكدة أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، وشددت على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها.

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وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.

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بقلم المال - خاص

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