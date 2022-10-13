الحكومة تنفي إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية للمجموع

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، وأن المنشورات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الوزارة.

وشددت على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضحت أن مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية وإحدى المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب، لكنها تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي.

وناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وقال إنه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).