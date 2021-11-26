الحكومة تنفي إصدار وزارة الأوقاف منشورا يلزم المصلين بدفع فواتير كهرباء المساجد

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشوراً يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه…

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشوراً يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، ونفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الوزارة منشور يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها.

وشددت على تحمل الوزارة دفع كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، مُشيرةً إلى أن المنشور الصادر من الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء.

حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.

وناشد الحكومة عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (http://ar.awkafonline.com/).

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