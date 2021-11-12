اقتصاد وأسواق

الحكومة تنفي إصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية تزامنًا مع ارتفاع الأسعار العالمية

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين، ونفَت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامنًا مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
صفية حمدي 12:58 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 12:58 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامنًا مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفَت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامنًا مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأكدت الوزارة أن معدلات صرف السلع التموينية تسير بشكل منتظم وطبيعي وكالمعتاد شهريًّا، حيث يتم صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغة قيمتها 50 جنيهًا شهريًّا للفرد، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع ضخّ كميات وفيرة منها بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام عمليات الصرف.

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وذكرت، في سياق متصل، أنه يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الغذائية في 38 ألف منفذ ومجمع استهلاكي ومحل بقالة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، ويتم يومياً طرح 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة.

وذلك لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة المحتكرين، والالتزام بثبات الأسعار وعدم تحريكها، فضلًا عن تنظيم حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وعدم تحريك الأسعار.

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وناشدهم في حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يتم الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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بقلم صفية حمدي

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