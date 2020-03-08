الحكومة تنفي إجراء تحليل «كورونا» مقابل 2500 جنيه (فيديو)

السعر الذي تم الإعلان عنه فقط هو 1000 جنيه فقط للمواطنين الذين يريدون استخراج شهادة للسفر لبعض الدول الخليجية، وفق متحدث الصحة.

نفي الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ماتردد عن وجود خدمة كشف مستعجل لتحليل بي سي أر للكشف عن وجود فيروس سي في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان بقيمة 2500 جنيه كما نقلت بعض المواقع.

وأوضح أن السعر الذي تم الإعلان عنه فقط هو 1000 جنيه فقط للمواطنين الذين يريدون استخراج شهادة للسفر لبعض الدول الخليجية.

وأضاف متحدث الصحة في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : هذا الخبر غير صحيح والسعر واحد والمواطن الأجنبي 70 دولارا بما يعادل ألف جنيه وما تداول عن ذلك عار تماما وغير دقيق.

وتابع: “الصحة مش هتاخد كشف مستعجل وسوق سودة والقرار من رئيس الوزراء واضح وصريح”.

وأكد أن أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعد لإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأكد أن حالة المصاب المصري الذي كان في الخارج وتدهورت صحته في الإيام الماضية ، تحسنت حالته اليوم ويتلقى الرعاية الكاملة فى مستشفى العزل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد الماضى، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .