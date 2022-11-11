الحكومة تنفي أنباء توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم الجمعة

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم.

وشددت على أن جميع وسائل النقل العام (مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا وأتوبيسات الصعيد وأتوبيسات السوبر جيت وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية) تعمل غداً بشكل طبيعي بجميع خطوط السير دون توقف وبانتظام ووفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة، وأن اليوم عمل طبيعي بهذه الوسائل.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).