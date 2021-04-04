اقتصاد وأسواق

الحكومة تنفي أنباء ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة مع اقتراب رمضان

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية
صفية حمدي 1:17 م, الأحد, 4 أبريل 21 1:17 م, الأحد, 4 أبريل 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

وأكدت الوزارة على استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، وأنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20%، في جميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

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وشددت على ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، بما يساهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضاً للتصدير للخارج.

وأشارت إلى شن حملات تفتيش دورية على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية لمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في سياق متصل، أنه تم ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات إلى 17 جنيهاً للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيهاً.

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وأضافت أن سعر قمر الدين يبدأ من 23 جنيهاً، والزبيب المصري من 20 جنيهاً وصولاً الى 24 جنيهاً بكافة أنواعه، إضافة الى السلع الأساسية من الأرز والسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة، وكذلك المجمدة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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وطلبا في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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بقلم صفية حمدي

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