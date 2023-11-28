الحكومة تنفى وجود تشكيل عصابي يسرق المنازل وتؤكد مجددًا أنه ادعاءات زائفة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، من منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية، يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان له اليوم الثلاثاء – بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الادعاءات.