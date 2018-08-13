الحكومة تنفى منع الاختلاط بالجامعات

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، كافة الانباء عن منع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية مع بداية العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع.وأكد المركز فى تقرير تقصى

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، كافة الانباء عن منع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية مع بداية العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع.

وأكد المركز فى تقرير تقصى الحقائق – حصلت “المال” على نسخة منه ، نقلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق

وأشار إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة.

وأوضح أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا فيما يخص كود الملابس، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية

وأكد أن الجامعات المصرية تشهد حالياً تطويراً كبيراً بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، مع تقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل.

وقال إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ‏ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.‏