الحكومة تنفى فرض عقوبات على إنجاب أكثر من طفلين

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأنباء التى تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين.وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق – حصلت "المال" على نسخة منه- إنه

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأنباء التى تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج “كفاية 2” التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين.

وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق – حصلت “المال” على نسخة منه- إنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية تجاه الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إحداث حالة من البلبلة لدى الرأى العام.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج ‏”كفاية 2″‏ التابع لها يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهة الزيادة السكانية من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 حتى 45 عاماً بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية وتقديم الدعم لها.

وأضحت أن تكلفة البرنامج 100مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100جمعيه تشارك في تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70عياده لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وتابعت الوزارة أن هذا البرنامج يستهدف مليونا و148 ألف سيدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في 10 محافظات منها 9 محافظات في الوجه القبلي ومحافظة البحيرة من الوجه البحرى على مستوى 2257 قرية وحى، وأنه تم اختيار هذه المحافظات نظراً لارتفاع نسبة الخصوبة بها، كما أنها الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وأيضاً الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة.