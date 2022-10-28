الحكومة تنفى شائعة إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الحالى وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت “التعليم” على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5درجات مواظبة على الحضور، و10درجات اختبار قصير، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصا على تحقيق معايير العدالة.

وأوضحت أنه سيتم كذلك عقد اختبارين خلال الفصل الدراسي الأول، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بينهما، على أن يكون أول اختبار في أكتوبر الجاري، والثاني في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

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