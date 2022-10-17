الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، والتي تقوم على عدة دعائم أبرزها تطبيق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم بدلاً من التلقين، وبناء المناهج الدراسية المتطورة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق آليات التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية التعليمية.

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