الحكومة تنفى جمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم تكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم.

مؤكدة أن جميع المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة، ولا علاقة لها بالرائدات الريفيات.

وشددت على قيام الوزارة بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وأبرزها برنامج “تكافل وكرامة”، والذي وصل عدد المستفيدين به إلى نحو 5.1 مليون أسرة حتى الآن، بحجم تكلفة تصل إلى 2.3مليار جنيه شهرياً، و28 مليار جنيه سنوياً، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونوهت إلى أن ما تقوم به الرائدات هي أنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، إضافة إلى استيفاء استمارات “وعي” لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وذكرت في سياق متصل، أن إجراءات الانضمام لعمل الرائدات الريفيات تتمثل في الآتي: (طلب الالتحاق للعمل كرائدة، تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن، ويتم بحث الحالة من قِبل الوحدة الاجتماعية، ويتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها، وعرضها على لجنة من المديرية، ثم الموافقة بعد انطباق الشروط).

فيما تتمثل شروط الانضمام في الآتي: (أن تكون السيدة من المجتمع المحلي الذي تعمل به، وألا يقل السن عن (21) سنة، أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها، وأن تكون لائقة طبياً، والتمتع بشخصية قيادية، والتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، وأن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار).

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).