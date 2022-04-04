الحكومة تنفى تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الأسواق

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الأسواق.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأسواق.

وشددت على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.

وذلك من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى سياق متصل، إلى أنه تم افتتاح معارض “أهلا رمضان” بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، ويشارك فى المعرض أكثر من 167 شركة، كما تم الدفع بأكثر من 1300 مجمع استهلاكى يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتى بهدف القضاء على احتكار السلع أو إخفائها، فضلاً عن توافر أكثر من 167 شادراً و300 سيارة متنقلة على مستوى الجمهورية.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وناشدهم فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى (rumors@idsc.net.eg).