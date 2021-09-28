الحكومة تنفى اعتزامها فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وشددت الوزارة على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أى ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يساهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.

وناشدهم فى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى (rumors@idsc.net.eg).