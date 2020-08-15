الحكومة تنشر فيديو لمشروعات تطوير مناطق شرق القاهرة

أكد الفيديو أن مشروعات الطرق التي تم تنفيذها جاءت وفقاً لأعلى معايير الجودة، وأسهمت في ربط أحياء القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو أول يسلط الضوء على الكباري التي تم إنشاؤها في مناطق شرق القاهرة ضمن سلسلة فيديوهات تبرز أهم مشروعات تطوير القاهرة الكبرى بشكل عام.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هناك طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الطرق والكباري في السنوات الأخيرة مما كان له انعكاسات إيجابية وإسهامات كبيرة في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكل صورها، وذلك سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو في التنمية الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأظهر الفيديو، أهمية تلك الكباري والمحاور الرئيسية باعتبارها شرياناً جديداً للتنمية والتعمير، ودورها في تحقيق الانسياب المروري والتيسير على المواطنين، خاصة مع توسعة عدد من الطرق في حي مصر الجديدة وفي مدينة نصر والمطرية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة شريان جديد للتنمية والتعمير

وأكد الفيديو أن مشروعات الطرق التي تم تنفيذها جاءت وفقاً لأعلى معايير الجودة، وأسهمت في ربط أحياء القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أسهمت أيضا في ربط أحياء القاهرة بالمحاور الرئيسية الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة، بداية من محور طريق السويس إلى المرحلة الأولى في منطقة مصر الجديدة، والتي تشمل كباري (الحجاز – والجلاء – والعروبة – والميرغني – والسبع عمارات)، مروراً بالمرحلة الثانية بمنطقة النزهة التي تشمل أيضاً كباري (ألماظة – وسفير – والمحكمة – والحلمية – وميدان ابن الحكم)، ثم مدينة نصر، والتي تشمل كباري (الطيران – ويوسف عباس – وعباس العقاد).

كما يجرى العمل حالياً على تنفيذ عدد من الكباري في منطقة المطرية.

وجاء في الفيديو أنه تم تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمشروعات التي تم تنفيذها في مناطق شرق القاهرة، قبل البدء في عملية الرصف.

وتمت زراعة كمية كبيرة من الأشجار في منطقة مصر الجديدة بعد التوسعة، بما يُسهم في استعاضة المردود البيئي المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار، إضافة إلى تنفيذ تجربة جديدة لزراعة الكباري وبدء تطبيقها مع منظومة للري على كباري مصر الجديدة وذلك ضمن مخطط تطوير مصر الجديدة والقاهرة، بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق.

ونوه الفيديو، إلى أن عملية التطوير تمت بدراسة علمية شاملة وفكر متطور، وتم الاعتماد على أنظمة مبتكرة يتم استخدامها لأول مرة في مصر في النظام الانشائي للكباري، والتي تتمثل في استخدام كمرات سابقة الصب والإجهاد ويتراوح طولها ما بين 40 إلى 45 متراً، ما أسهم في سرعة الإنجاز وفي توفير نحو 35% من التكلفة الاقتصادية للمشروع.

وأبرز الفيديو، ردود أفعال عدد من المواطنين وقاطني تلك المناطق بشأن عمليات التطوير ومشروعات الطرق والكباري التي تشهدها مناطق شرق القاهرة.

وأعرب المواطنون خلال الفيديو عن سعادتهم بما تنفذه الدولة من شبكة جديدة للطرق، وما يتم من إنشاء للكباري على أحدث النظم العالمية، لحل مشكلات المرور وتسهيل الحركة مع الحفاظ على الطابع المعماري للمدينة.