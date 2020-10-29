الحكومة تنشر فيديو لجهود تطوير وميكنة الشهر العقاري للتيسير على المواطنين (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو استعرض خلاله خطة الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 481 مكتباً.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء مصر الرقمية، في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات.

وتابع: خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى المواطنين ومن بينها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل ، والتي تشهد عملية تطوير شاملة تشمل التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدماتها، بما يكفل تقديم خدمة متميزة، وحماية ملكيات المواطنين، فضلاً عن دفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام وتشجيع بيئة الاستثمار.

وجاء في الفيديو أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تشمل الارتقاء والتوسع في هذه المكاتب وفتح فروع لها بمكاتب البريد، وميكنة جميع خدماتها من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، التي تحقق الدقة بالعمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، توفيراً للوقت والجهد ومنعاً للازدحام وتحقيق الهدف في الوصول إلى بناء مصر الرقمية .

وأظهر الفيديو أن خطة التطوير تتضمن إنشاء أنظمة جديدة في الشهر العقاري منها إصدار التوكيلات بأنواعها المختلفة، وذلك سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات.

فضلاً عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف، يمكن من خلاله التقديم على بعض خدمات الشهر العقاري، وأيضاً الحجز المسبق من خلاله.

بجانب إتاحة إمكانية عمل جميع التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية “مصر الرقمية” (https://digital.gov.eg)، سواء توكيلات قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية في الشهر العقاري (التصديقات على عقود نقل الملكية).

وجاء في الفيديو أن فتح فروع لمكاتب الشهر العقاري لمكاتب البريد ساهم في تخفيف الازدحام وتقديم الخدمة في أسرع وقت، خاصة أنها تقوم بتقديم معظم الخدمات من توكيلات وعقود وتسجيلات، باستثناء بعض المعاملات التي يتطلب القانون إجراءاها بدائرة الاختصاص المكاني لفروع ومكاتب التوثيق.

ورصد الفيديو آراء المواطنين بشأن عملية التطوير التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وأكدوا خلاله أن هناك اختلافاً كبيراً بين الماضي والحاضر.

وأشادوا بمستوى الخدمة المقدمة وسرعة وسهولة الإجراءات، وكفاءة الموظفين وحسن تعاملهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المكاتب للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المواطنون أيضا خلال الآراء التي عرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالموقع والتطبيق الإلكتروني الذي يقدم خدمات الشهر العقاري ، وقالوا إنه يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المحررات.