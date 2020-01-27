الحكومة تنشر حصاد قطاع التموين فى عام 2019 (إنفوجراف)

وكشف خلاله عن الشكاوى التى وردت إلى جهاز حماية المستهلك

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف ، عرض خلاله بالأرقام الإنجازات التى حققها قطاع التموين خلال عام 2019 ، وكشف خلاله عن الشكاوى التى وردت إلى جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه تم حل 83.8% من الشكاوى خلال عام 2019 وأنها بلغت 83.347 شكوى من إجمالى 99.498 شكوى.

وأشار الإنفوجراف إلى أن إجمالى الدعم المدرج فى موازنة عام 2019/2020 بلغ 89 مليار جنيه .

والدعم مقسم ما بين 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز و35.9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية .

وأشار الإنفوجراف إلى أن عدد المستفيدين من منظومة التموين بلغ 64 مليون مواطن بإجمالى 22.5 مليون بطاقة.

وذكر أن عدد المستفيدين من صرف الخبز البلدى المدعم بلغ 73 مليون مواطن.

وأبرز الإنفوجراف إشارة البنك الدولى إلى بدء الحكومة دمج منظومتى الخبز البلدى والبطاقات التموينية لأول مرة بتاريخ مصر.

وسلط الضوء على عملية التطوير التى شهدتها مراكز التموين .

حيث أشار المركز الإعلامى لجلس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 130 مركز خدمة .

وذلك من بين 535 مركزاً مستهدف تطويره ، فى حين يجرى العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة لعامين بدلاً من 4 أعوام.

8.4 مليار جنيه تعاقدات تمت لتوفير لحوم ودواجن وسكر

وأوضح الإنفوجراف، أن قيمة التعاقدات التى أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير (اللحوم – الدواجن – السكر) بلغت 8.4 مليار جنيه وذلك فى إطار مشروع السيارات المبردة للشباب .

وجاء فى الإنفوجراف أنه جار تطوير 1396 مجمعاً استهلاكياً ومخزناً .

وهى مقسمة بين 881 مجمعاً استهلاكياً، و515 مخزناً بتكلفة 521 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير خلال شهر أبريل 2020.

وفيما يتعلق بمشروع جمعيتي، جاء فى الانفوجراف أنه تم تشغيل 4120 فرعاً على مستوى الجمهورية .

وأشار إلى أن هذا ضمن خطة مستهدفة للوصول إلى 6 آلاف فرع بنهاية عام 2020 تستحوذ محافظات الصعيد منها على نسبة 65% .

وأن ذلك إضافة إلى أنه من المستهدف إتاحة 12 ألف فرصة عمل مباشرة.

وعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتنمية التجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ 19 منطقة تجارية ولوجستية باستثمارات متوقعة 49 مليار جنيه ستوفر 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الإنفوجراف عن تفعيل الخدمات المركزية المميكنة فى 90 مكتب سجل تجاري.

وذكر أن العمل يجرى على تفعيل تلك الخدمات فى 4 مكاتب أخرى بهدف ربط ودمج قواعد البيانات.

ووفقاً للانفوجراف، فإن السعة التخزينية للصوامع ارتفعت بنسبة 5.9% ووصلت إلى 3.6 مليون طن عام 2019، مقارنة بـ 3.4 مليون طن عام 2018 .

بالإضافة إلى أن هناك 5 صوامع أخرى جاهزة للافتتاح بسعة تخزينية 330 ألف طن.

وفيما يتعلق بموقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية ، أوضح الإنفوجراف، أن هناك مخزوناً استراتيجياً من السكر يكفى لمدة 6 أشهر .

وذكر أن هناك مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفى لمدة 5 أشهر، فضلاً عن أن المخزون الاستراتيجى للزيت يكفى لمدة 4 أشهر .

وأشار أيضا إلى توافر مخزون استراتيجى من الأزر يكفى لمدة 3 أشهر.

وعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرؤية قطاع التموين المستقبلية .

حيث أظهر الإنفوجراف أنه من المقرر إنشاء 60 صومعة حقلية بإجمالى طاقة تخزينية 300 ألف طن بجانب تطوير الصوامع القديمة ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامتها .

إلى جانب إنشاء 7 مجمعات تخزينية بمحافظات (الجيزة – القليوبية – بنى سويف – قنا – الغربية – البحيرة – الإسماعيلية).

وتناول الإنفوجراف جهود سد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بتدبير 686 ألف طن زيت خام (صويا وعباد).

بالإضافة لزيادة توريدات القمح المحلى بنسبة 8%، لتصل إلى 3.3 مليون طن فى موسم 2019، مقارنة بـ 3 مليون طن خلال موسم 2018.

وأشار إلى الإعلان عن مبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرة الصغيرة فى حدود 3 آلاف طن شهرياً .

فضلاً عن تدبير الفجوة المقرر تغطيتها من الأرز خلال عام 2018/2019، من خلال استيراد 284.9 ألف طن أرز.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه بجانب تلك الجهود، تم استيراد 14 ألف طن فول لسد العجز خلال عام 2018/2019 .

وذكر أنه تم التعاقد على 20 ألف طن دواجن منذ بداية العام المالى 2019/2020، وتم تدبير 12 ألف طن منها وطرحها فى منافذ البيع خلال عام 2019 .

وكذلك تم التعاقد على 6500 طن من اللحوم المجمدة وتم استيراد 4969 طن منها بالفعل .

بينما أشار إلى أن إجمالى تعاقدات اللحوم الحية بلغ 280 ألف رأس ماشية، وتم بالفعل استيراد 124.4 ألف رأس منها.

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أن قطاع التموين حقق على مدار عام 2019 عدداً من الإنجازات .

وذكر أن الإنجازات تضمنت زيادة دعم السلع التموينية وتطوير منظومة الخبز، وميكنة المكاتب التموينية.

بالإضافة إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع فى إنشائها وتنفيذ المناطق التجارية واللوجستية.