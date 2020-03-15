الحكومة تنشر «إنفوجراف» يوضح الفرق بين الإصابة بفيروس «كورونا» والإنفلونزا العادية

أصدر مجلس الوزراء من خلال مركزه الإعلامي «إنفوجراف» حول كيفية التفرقة بين الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، يستند إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفروق كما يلي:

الصداع:

شديد ومستمر في فيروس كورونا

خفيف في الإنفلونزا العادية

ارتفاع درجة الحرارة:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة عند الإصابة بفيروس كورونا.

ارتفاع في درجة الحرارة في الإنفلونزا العادية.

العطس والرشح:

نادر الحدوث عند الإصابة بفيروس كورونا.

يكون العطس والرشح متواصلًا لدى بعض الحالات في الإنفلونزا العادية.

السعال الجاف:

شائع بين 82% من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

السعال يصاحبه بلغم في حالات الإنفلونزا العادية.

شائع بين 82% من حالات الإصابة بفيروس كورونا. السعال يصاحبه بلغم في حالات الإنفلونزا العادية. التنفس:

ضيق وصعوبة في التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا.

ضيق تنفس عند الإصابة بالإنفلونزا العادية.

ضيق وصعوبة في التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا. ضيق تنفس عند الإصابة بالإنفلونزا العادية. التهاب الحلق:

لا يوجد التهاب في الحلق عند الإصابة بفيروس كورونا.

يوجد التهاب في الحلق عند الإصابة بإنفلونزا عادية.

-الالتهاب الرئوي:

يحدث الالتهاب الرئوي في حالات الإصابة المتأخرة بفيروس كورونا.

يحدث الالتهاب الرئوي الحاد لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة السكري والربو وأمراض القلب.