الحكومة تنشر «إنفوجراف» يوضح الفرق بين الإصابة بفيروس «كورونا» والإنفلونزا العادية

أصدر مجلس الوزراء من خلال مركزه الإعلامي «إنفوجراف» حول كيفية التفرقة بين الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، يستند إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية.
وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفروق كما يلي:
- الصداع:
شديد ومستمر في فيروس كورونا
خفيف في الإنفلونزا العادية
- ارتفاع درجة الحرارة:
ارتفاع شديد في درجة الحرارة عند الإصابة بفيروس كورونا.
ارتفاع في درجة الحرارة في الإنفلونزا العادية.
- العطس والرشح:
نادر الحدوث عند الإصابة بفيروس كورونا.
يكون العطس والرشح متواصلًا لدى بعض الحالات في الإنفلونزا العادية.
- السعال الجاف:
شائع بين 82% من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
السعال يصاحبه بلغم في حالات الإنفلونزا العادية.
- التنفس:
ضيق وصعوبة في التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا.
ضيق تنفس عند الإصابة بالإنفلونزا العادية.
- التهاب الحلق:
لا يوجد التهاب في الحلق عند الإصابة بفيروس كورونا.
يوجد التهاب في الحلق عند الإصابة بإنفلونزا عادية.
-الالتهاب الرئوي:
يحدث الالتهاب الرئوي في حالات الإصابة المتأخرة بفيروس كورونا.
يحدث الالتهاب الرئوي الحاد لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة السكري والربو وأمراض القلب.
- القشعريرة:
نادرة الحدوث عند الإصابة بفيروس كورونا.
توجد القشعريرة في حالات الإنفلونزا العادية.
- الإرهاق:
يوجد إرهاق شديد عند الإصابة بفيروس كورونا ويشيع بنسبة 44% بين الحالات.
الإرهاق خفيف في حالة الإنفلونزا العادية.
- ألم العضلات:
لا يوجد آلام في العضلات عند الإصابة بفيروس كورونا.
يوجد آلام في العضلات عند الإصابة بالإنفلونزا العادية.
- فترة ظهور الأعراض:
أعراض فيروس كورونا تظهر في فترة من 2 إلى 14 يوما.
أعراض الإنفلونزا العادية تظهر خلال ساعات.
- حدوث حالات الوفاة:
3.4 % نسبة الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا.
1 % نسبة الوفاة بين المصابين بالإنفلونزا العادية.