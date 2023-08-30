الحكومة تنشئ وحدة «البريكس» لبحث ملفات التعاون مع التجمع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على إنشاء وحدة “البريكس” بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع “البريكس”، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

وجاء ذلك حيث عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال ذلك اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها خلال لقائه الطلاب.

وتحدث رئيس الوزراء، عقب ذلك، عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “البريكس”، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتبارا من يناير 2024.