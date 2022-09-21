الحكومة تنشئ منطقة حرة خاصة باسم «Volo Textile» على طريق الإسماعيلية الصحراوي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، في موقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

وجاء في القرار أنه من المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و10 أجانب.

ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، وتصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالايجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.