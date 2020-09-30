الحكومة تنشئ منطقة حرة باسم شركة «تيانباي إيجيبت المحدودة» بالعاشر من رمضان

نص القرار على أن الموافقة على منطقة حرة لمزاولة نشاط الصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة وإنتاج الملابس الجاهزة والصباغة والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة “تيانباي إيجيبت المحدودة ” Tianpai Egypt Co.LTD في المنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 21756م2.

ونص القرار على أن الموافقة على منطقة حرة لمزاولة نشاط الصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة وإنتاج الملابس الجاهزة والصباغة والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة في 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، وحتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة قرارات غير مسبوقة.

وتضمنت الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل وحتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وشملت كذلك تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد جميع المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، وهو البرنامج الذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة.

ووافق كذلك على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021؛ في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين للمحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق تلك القرارات على شركات الطيران الخاصة.