الحكومة تنتهي من تنفيذ منظومة التعاقدات بالعاصمة الإدارية وبدء التشغيل التجريبي مع عدد من الوزارات والجهات

استعرض اللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لأعمال إدارة نظم المعلومات لميكنة وانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأشار اللواء أكرم الجوهري إلى أنه الانتهاء من التنفيذ والتشغيل التجريبي لتطبيقات الأرشيف الإلكتروني وإدارة الوثائق والمحتوى، وجار التشغيل التجريبي لمنصة العمل الموحد وإدارة الموارد البشرية.

وأضاف: تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية، وتم التدريب وبدء التشغيل التجريبي مع عدد من الوزارات والجهات، وإضافة خاصية التوقيع الإلكتروني إلى التطبيقات التشاركية.

وعرض اللواء أكرم الجوهري موقف البنية التحتية لمقرات الجهات؛ مبينا أنه تم تشغيل وتفعيل الشبكة بالكامل واتصال مقرات الجهات بمركز البيانات الموحد، كما تم توفير خدمة الإنترنت لجميع المباني الحكومية (بشكل تجريبي)، ويجري تركيب أجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات التي يتم توريدها تباعا بالغرف التي يتم الانتهاء منها، وتم تسليم 803 قاعات للاجتماعات، وجار استكمال التسليم تباعًا.