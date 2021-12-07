الحكومة تناقش دراسة بنسب تلقى لقاح كورونا فى المحافظات والعرض على مجلس المحافظين

ووجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، بالمحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقى اللقاح

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات.

وعرض دراسة مقارنة لنسب تلقى اللقاح بين المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، بالمحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقى اللقاح.

جاء ذلك حيث عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى اليوم ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذى استهل باستعراض نتائج زيارة “بيدرو سانشيز” رئيس حكومة مملكة أسبانيا، ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة.

وقال أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز مجالات التعاون مع أسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أنهم لمسوا حرص الجانب الإسبانى على تعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية.

وأشار إلى أن الزيارة شهدت توافقاً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة إسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون الثنائى فى جميع المجالات؛ إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المصرى الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استن سنةً حميدة، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات، وإدارة مناقاشات معهم، لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة، ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن القومي.

وأشاد بما عكسته تلك المناقشات من حرص المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة، والشرطة، للمشاركة فى مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأشاد رئيس الوزراء أيضا بفعالية “قادرون باختلاف” التى حظيت كالعادة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم هذه الفعالية، فى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، والجهات التى أسهمت فى المظهر المشرف لهذا الحدث الذى يحرص الرئيس على حضوره كل عام.

وقال مدبولى أن التفاعل الإنسانى للرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبنائنا القادرين باختلاف لاقى إشادة كبيرة، وترك أفضل الأثر فى نفوس أبنائنا وأسرهم.