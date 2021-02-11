الحكومة تناقش المشروعات التنموية في الإسكندرية بمختلف الأنشطة

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية.

وعقد مصطفى مدبولي، حسب بيان لمجلس الوزراء، اجتماعاً في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في محافظة الإسكندرية بمختلف القطاعات، خاصة مشروعات الطرق، والنقل الجماعى، إلى جانب متابعة أعمال التنمية التى تتم على المحاور الجديدة داخل المحافظة.

وأشار مدبولي إلى أن تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

وحضر الاجتماع كل من محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وخالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وكامل الوزير- وزير النقل، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووائل جويد، رئيس شركة غاز مصر.

وخلال الاجتماع، قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عرضاً حول عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية فى مجال النقل.

وأوضح الوزير، أن هناك مشروع إقامة محطة متعددة الأغراض على مساحة نحو 500 ألف م2، ويتضمن تدشين عدد من الأرصفة باجمالي أطوال تصل إلى 2.5 كم، وبعمق من 14.5 إلى 17.5م.

وقال الوزير إنه من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، منوهاً بأنها ستوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، و 3000 غير مباشرة، لافتا إلى ما تم تنفيذه من أعمال حتى الوقت الراهن والتي تشمل إزالة العوائق، وأعمال تحسين التربة.

كما تناول وزير النقل، الموقف الخاص بمحاور ربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بمحور التعمير، مشيراً إلى أنه يتضمن تنفيذ مشروع ربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير (محور 27)، وذلك من خلال إنشاء محور بطول 2.4 كم بعدد 4 حارات، إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط باب 54 بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى (محور 54) .

تابع: وذلك من خلال إنشاء كوبري بطول 2.3كم لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الورديان، ومنع التكدس المروري بطريق المكس، فضلاً عن تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (محور الدخيلة)”.

كما تطرق الوزير، إلى الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن الجراج يتكون من خمسة طوابق، بمساحة اجمالية تصل إلى 75000م2، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4000 سيارة.

كما تناول، الموقف الخاص بالأراضى المتاخمة لميناء الإسكندرية، وما تم ضمه منها حتى الآن، موضحاً أن هذه الأراضى تأتى ضمن خطة التوسعات الخاصة بالميناء.

واستعرض الوزير، الموقف الخاص بمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية، والمتمثلة في مشروعى مترو أبو قير، وترام الرمل، كما تطرق وزير النقل إلى مشروع تطوير محطة مصر للقطارات بالإسكندرية.

ونوه، بأن معدل إنجاز أعمال التطوير وصل إلى 85 بالمائة، وأن تلك الأعمال تتضمن الترميم الأثري للواجهات، وتطوير مكاتب السكة الحديد، إضافة إلى تطوير صالة تذاكر الدرجة الثالثة، وتطوير أرصفة (1 – 2 – 3)، وتطوير الساحة الأمامية والجانبية للمحطة، وترميم السور الأثري بالمحطة.

من جانبه، عرض محافظ الإسكندرية مجموعة من المخططات لتطوير عدد من الميادين بالمحافظة على غرار ما حدث في ميدان التحرير، مشيراً إلى من بين هذه الميادين: ميدان المرسي أبو العباس، وميدان المساجد، وميدان المنشية، كما استعرض المحافظ مخطط تطوير أحد أسواق الباعة الجائلين بالمحافظة.

كما عرض أحمد العزازي، موقف الأراضي المقترحة لاستكمال مشروع “بشاير الخير” في نطاق محور المحمودية، بمحافظة البحيرة، وكذا مشروع تطوير منطقة استاد برج العرب.

فيما أشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية، وأكد أنه سيتم البدء في إجراء حملة موسعة لترميم جميع التماثيل القائمة في الميادين المصرية.