الحكومة تناقش إسناد إدارة المتحف الكبير لشركة عالمية

المال – خاص ناقش اجتماع وزاري اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الخاصة بتنفيذ رؤية الحكومة حول فصل ملكية المتحف المصرى الكبير عن إدارته عبر إسناد إدارة المتحف بما يتضمنه من مسطحات وانشطة استثمارية



المال – خاص

ناقش اجتماع وزاري اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الخاصة بتنفيذ رؤية الحكومة حول فصل ملكية المتحف المصرى الكبير عن إدارته عبر إسناد إدارة المتحف بما يتضمنه من مسطحات وانشطة استثمارية مختلفة، لإحدى الشركات الدولية المتخصصة.

وشدد الاجتماع، الذي حضره كل من وزراء الاستثمار، والثقافة، والاتصالات، وقطاع الأعمال، والآثار، والسياحة، على ما للمشروع من اهمية كبيرة لا تقتصر فقط على كونه مجرد متحف وقاعات للعرض وإنما تمتد لتشمل ما يحتويه من مساحات كبيرة تضم عددا من المنشآت الثقافية والسياحية والتجارية والخدمية وهو ما يجعل منه مشروعاً ضخماً يتطلب توافر خبرات متخصصة للإدارة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذى للمتحف والإجراءات والخطوات الجارى اتخاذها للانتهاء من الأعمال الخاصة به وفقاً للتوقيتات الزمنية المتفق عليها، مع التأكيد على توفير مختلف الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لذلك.