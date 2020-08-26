اقتصاد وأسواق

الحكومة تمنح مهلة للمقاولين بالمشروعات المتأخرة بسبب «كورونا» دون غرامة

خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم
صفية حمدي 2:52 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20 2:52 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة رقم 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية.

وتنص على أنه “إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له في الجدول الزمني، أو مدة التنفيذ المحددة في العقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، وذلك دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا إلى سبب خارج عن إرادته”.

ونوه مجلس الوزراء إلى أن ذلك القرار يأتي في ضوء ما ورد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء بشأن حدوث تأخير في تنفيذ عديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة في العقود المبرمة، نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد ، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

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بقلم صفية حمدي

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