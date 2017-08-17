الحكومة تمنح الخطوط الملاحية تخفيضات تشجيعية على رسوم الموانئ

❐ مميش: مرتبطة بمعدلات التداول وتصل إلى 50 %.. وإلغاء الرسوم الإضافية فى «بورسعيد» لمقابلة جزء من تكلفة مشروع إنشاء جامعة بمدينة برج العرب «آب سكيل مصر» تخاطب البنوك لاقتراض 800 مليون جنيهكتبت ـ نادية صابر:أعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أمس، والفريق مهاب مم





❐ مميش: مرتبطة بمعدلات التداول وتصل إلى 50 %.. وإلغاء الرسوم الإضافية فى «بورسعيد»

لمقابلة جزء من تكلفة مشروع إنشاء جامعة بمدينة برج العرب

«آب سكيل مصر» تخاطب البنوك لاقتراض 800 مليون جنيه



كتبت ـ نادية صابر:



أعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أمس، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، تخفيضات على رسوم تداول الحاويات بموانئ الترانزيت، وحوافز تشجيعية للخطوط الملاحية بناءا على حجم التداول السنوى لهذا النوع من الحاويات، بنسب تصل إلى %50.

كانت «المال» انفردت مؤخرا بالكشف عن عزم الحكومة منح تخفيضات على الرسوم التى تدفعها الخطوط الملاحية للموانئ المحلية، خاصة التى تختص بنشاط «الترانزيت» منها مثل ميناء شرق بورسعيد، وذلك وفقا لأحجام تداول الحاويات التى تنقلها، خاصة بعد انسحاب تحالف من 5 خطوط ملاحية عقب صدور قرارين من وزارة النقل العام الماضى بزيادة الرسوم.

وأشار «مميش»، فى مؤتمر صحفى، إلى التنسيق مع وزارة النقل فى وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية، كموانئ محورية بالمنطقة، موضحاً أن الأسس التى وضعت على أساسها تلك القرارات هى الأسعار المتداولة فى الموانئ المحورية بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال دراسة شاملة لسوق النقل البحرى، إلى جانب دراسة تأثر حركة البضائع بالموانئ فى الفترة الأخيرة.

وأعلن مميش إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلى ميناء بورسعيد، والتى تصل أطوالها إلى أكثر من 354 مترا، والتى كانت تطبق عليها بنسبة %8 فى 2008، مما يقلل من التكلفة على تلك السفن، ويساعد على جذبها.

وأضاف أنه تم الأخذ بمطالب الغرف والتوكيلات الملاحية فى الاعتبار، وأيضا تمت مراعاة ملاحظات مسئولى الخطوط الملاحية العالمية فى مصر، قبل إصدار القرارات، مشيراً إلى تعاون جهات مشتركة فى المناقشات والدراسات التى أجريت، وهى وزارة النقل، وقطاع النقل البحرى، وهيئة الموانئ، والهيئة الاقتصادية والمجتمع الملاحى من شركات الحاويات، والشحن والتفريغ والغرف والتوكيلات الملاحية.

وقال مميش إن خطوة منح تخفيضات تسير فى ثلاثة اتجاهات، هى رسوم الميناء، والرسو، والإرشاد لسفن الحاويات القادمة من الموانيء الأجنبية.

وأضاف أن السفن التى تتداول 200 حاوية فى الرحلة الواحدة «شحن وتفريغ»، لا تحصل على تخفيض، والأكثر من 200 حاوية تحصل على نسبة تصل إلى %3، وحمولة 500 حاوية على نسبة تخفيض %8، وتحصل السفن الحاملة لأكثر من 1000 حاوية على %15، وحمولة 2000 حاوية على %30، و3000 حاوية على %45، و3333 فيما أكثر تحصل على تخفيضات لا تتجاوز %50.

وأكد أن تلك الحوافز التنافسية وضعت لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مع زيادة جودة الخدمات المقدمة داخل الموانئ، وخفض الأعباء التى تتحملها الشركات، وتشجيع الخطوط الملاحية بشكل خاص على التداول بميناء شرق بورسعيد، الذى يستحوذ على نسبة %90 من تجارة الترانزيت.

وقال إن نظام الفاتور ة الشاملة ( توحيد جهة تحصيل الرسوم) سيتم العمل به من خلال 3 حسابات بنكية، الأول يخص رسوم العبور بالجنيه، والثانى بالدولار الأمريكى، والثالث حساب بنكى جديد يخص جميع أنواع الرسوم التى يتم تحصيلها بالجنيه، وتقوم هيئة قناة السويس بتوزيع متحصلات الحسابين الثانى والثالث على حسابات الجهات المختصة، من خلال شيك إلكترونى لاقتصار الإجراءات على جهة واحدة، بدلا من 7 جهات حاليا، وتوقع مميش زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة.